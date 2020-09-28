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Россияне стали отказываться от кредитов 

Лера Букина 1 час назад
Россияне стали отказываться от кредитов
Фото: ТАСС
Пандемия коронавирусной инфекции усложнила ситуацию на российском рынке труда. Без работы остались миллионы человек. Это привело к тому, что многие россияне были вынуждены обратиться к банкам за кредитами. Аналитики Рамблера уделили этой теме особое внимание. О том, легко ли россиянам прожить без кредитов, на какие нужды были взяты кредиты во время пандемии, каковы прогнозы опрошенных по экономической ситуации в целом, читайте ниже.
Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Ситуация с пандемией заставила вас обратиться в банки за кредитами?». Как выяснилось, 68% опрошенных не обращались в банки за кредитами в этот период времени. Об этом свидетельствуют результаты исследования. Но 27% участников вынуждены были это сделать. Выплата дается им с трудом. Так и 5% обратились за помощью к банкам. Однако выплачивать кредит им не составляет никакого труда.

Стало известно, на какие нужды россияне взяли кредит во время пандемии

Если 70% опрошенных не связали свою жизнь с кредитами в период пандемии, то остальные 30% это сделали. Так, 19% взяли кредит на покупку продуктов, 4% — на покупку техники, другие 4% — на покупку автомобиля, 2% взяли кредит на покупку одежды, 1% — на путешествие (в тот период, когда границы стали открываться для россиян).

Россияне сказали, легко ли им прожить без кредитов

Опрос показал, что более половины опрошенных (59%) могут легко прожить без кредитов. Для 32% респондентов это проблематично. 9% участников не представляют себе жизни без них.

Россияне предположили, когда экономика полностью восстановится после пандемии

75% россиян считают, что экономика полностью восстановится не ранее, чем через 3-4 года. 17% считают, что это произойдет через 2 года. А 8% считают, что это произойдет через год.
В исследовании приняли участие 2890 человек.
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