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Умер Олег Осетинский 

Павел Тиунов 21 минуту назад
Умер Олег Осетинский
Фото: ТАСС
На 84 году жизни скончался писатель и сценарист Олег Осетинский, сообщает ТАСС. У культурного деятеля отказал один из внутренних органов.
О смерти писателя журналистам сообщила его дочь пианистка Полина Осетинская. Она отметила, что сценарист скончался 27 сентября. Причиной смерти стал сбой в работе одного из внутренних органов. Женщина подчеркнула, что никакого отношения к коронавирусу кончина ее отца не имеет.
Олег Осетинский родился в 1937 году в Свердловске. В 70-х годах стал известен как успешный сценарист, приняв участие в создании фильмов «Звезда пленительного счастья», «Взлет», «Гонцы спешат». В 90-е занялся режиссурой документальных фильмов. В то же время приобрел популярность как отец пианистки-вундеркинда Полины Осетинской, которая сбежала из дома в 13 лет, попутно обвинив отца в насилии. Осетинский называл себя «тренером личностного роста» русских рокеров: в частности, Бориса Гребенщикова и Майка Науменко. По его словам, он разрабатывал имидж для артистов и программы, которые впоследствии принесли им популярность.
Комментарии 1
Общество , Олег Осетинский , Борис Гребенщиков , Полина Осетинская , Майк Науменко , ИТАР-ТАСС
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