Решена судьба 31 декабря 

По его словам, при законодательном закреплении 31 декабря выходным днем «не будет соблазна — переносить или не переносить».

«Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должен быть выходным, и именно об этом говорит законопроект», — пояснил депутат.

Он также назвал такое решение — «позитивным» как для граждан, так и для работодателей.

«Все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается всё это в такую профанацию», — считает Ярослав Нилов.