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Решена судьба 31 декабря 

Алиса Селезнёва 31 минуту назад
В Госдуме будет рассмотрен законопроект ЛДПР об объявлении 31 декабря выходным днем. Об этом NEWS.ru заявил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, при законодательном закреплении 31 декабря выходным днем «не будет соблазна — переносить или не переносить».

«Исходя из логики и здравого смысла, исходя из требования наших граждан, 31 декабря всегда должен быть выходным, и именно об этом говорит законопроект», — пояснил депутат.

Он также назвал такое решение — «позитивным» как для граждан, так и для работодателей.

«Все понимают: 31 декабря, за исключением отдельных каких-то сфер, это условно рабочий день, когда никто не работает, и превращается всё это в такую профанацию», — считает Ярослав Нилов.

«Рамблер» писал, что в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России агентству рассказали о подготовке и размещении проекта постановления о переносе выходных дней в 2021 году. Согласно ему, 31 декабря, которое выпадает на пятницу, будет выходным днем. Также Минтруд предлагает объявить выходными днями 1-10 января.
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Общество , Видео , Ярослав Нилов , Минтруд , Госдума , ЛДПР
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