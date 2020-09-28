Пожилые люди спокойно воспринимают ограничения по коронавирусу 

Москве с понедельника, 28 сентября, действуют новые рекомендации из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. С сегодняшнего дня москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома. Работающим пенсионерам старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендуется перейти в дистанционный формат или взять отпуск.

Аналитики Рамблера узнали у россиян, где сейчас пребывают их близкие старше 65 лет. 58% опрошенных ответили, что их близкие сейчас пребывают в городе, когда как родственники 23% участников сейчас находятся за городом. 19% проголосовавших ответили, что данный вопрос их не касается (из-за отсутствия таких родственников или отсутствия ограничений в городах, в которых живут их близкие).

Люди старше 65 лет спокойно воспринимают ограничения по коронавирусу

Опрос показал, что пожилые члены семей 46% россиян спокойно относятся к ограничениям для них. Однако близкие 23% опрошенных, напротив, негативно к ним относятся. Пожилые родственники 20% россиян нейтрально относятся к ограничениям. 11% россиян ответили, что их данный вопрос не касается.

Стало известно, прислушаются ли граждане старше 65 лет к рекомендациям для них

На вопрос аналитиков: «Как вы считаете, прислушаются ли пожилые члены вашей семьи (65+) к рекомендациям для них?» — 52% россиян ответили: «Обязательно прислушаются». 38% ответили: «Не знаю точно». 10% россиян ответили, что их данный вопрос не касается.

Стало известно об осложнениях у пожилых на фоне COVID-19

Аналитики Рамблера задали россиянам вопрос: «Среди ваших родственников есть ли те, кто в пожилом возрасте переболел COVID-19?». 74% опрошенных ответили, что таких родственников у них нет. 18% опрошенных заявили, что их родственники пожилого возраста переболели коронавирусом. Никаких осложнений, по их словам, не было выявлено. А родственники 8% россиян переболели им. На фоне данной инфекции у пожилых родственников появились осложнения.

Россияне оценили, насколько тщательно соблюдается режим ограничений гражданами старше 65 лет

56% россиян высоко оценили соблюдение пожилыми людьми режима самоизоляции в период пандемии, когда как 24% опрошенных — низко. 20% участников не смогли дать оценку ситуации.

В исследовании приняли участие 2344 человека.