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Назван срок нового выхода России на плато по коронавирусу 

Павел Тиунов 1 час назад
Назван срок нового выхода России на плато по коронавирусу
Фото: ТАСС
Новый выход на плато по коронавирусу ожидается в октябре текущего года, заявил РИА Новости советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. После него, отметил эксперт, должно наступить снижение ежедневного количества заражений.
Как сообщал «Рамблер», в последнее время в России отмечается рост количества заболеваний COVID-19. За последние сутки в стране зафиксировано более 8 тысяч заражений коронавирусом. Некоторые эксперты назвали сложившуюся ситуацию второй волной пандемии. Глава научно-исследовательского центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что рост статистики может быть связан с транспортными потоками, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью к заболеваниям осенью.
Представитель Роспотребнадзора Виктор Малеев отметил, что в ближайшее время Россия выйдет на плато по заболеванию COVID-19.

«Скорее всего, плато будет в начале октября, а дальше потихоньку начнется снижение», — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что в настоящее время причин для усиления ограничительных мер нет. Главное в текущем положении, по его словам, соблюдать существующие рекомендации: носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, пожилым людям — самоизолироваться.
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Общество , Александр Гинцбург , Виктор Малеев , Роспотребнадзор , РИА Новости
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