Умер Олег Осетинский

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Киносценарист, писатель Олег Осетинский умер 27 сентября в возрасте 83 лет. Об этом сообщила ТАСС в понедельник его дочь, пианистка Полина Осетинская.

"Умер вчера", — сказала она, добавив, что, по ее сведениям, причиной смерти стал отказ одного из внутренних органов.

"Никакого отношения к ковиду это не имеет", — подчеркнула дочь.

Олег Осетинский родился 9 июля 1937 года в Свердловске. Написал сценарии таких фильмов, как "Звезда пленительного счастья" (1975), "Взлет" (1979), "Михайло Ломоносов" (1986) и ряда других. Как режиссер-документалист снял фильмы "Кмара или Розы по-грузински" (2003) и "Золото Грузии" (2009).