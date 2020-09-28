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Дмитрий Киселев влез в шкуру Навального 

Павел Тиунов 25 минут назад
Дмитрий Киселев влез в шкуру Навального
Фото: Рамблер
Телеведущий Дмитрий Киселев переночевал в номере томского отеля, где, как предполагается, был отравлен российский блогер Алексей Навальный. Журналист отметил, что, по логике западных экспертов, он должен был на себе ощутить остаточное присутствие «Новичка», но вернулся домой абсолютно здоровым.
В выпуске программы «Вести недели» историю с якобы отравлением Навального Киселев назвал «абсурдной». Несостоятельность версии о покушении на жизнь оппозиционера, по его словам, подтвердилась после посещения им томского отеля «Хander», в котором, как заявляют западные эксперты, блогеру «подсунули» бутылку, обмазанную боевым веществом «Новичок».

«Если бы в комнате 239 действительно был яд такой силы, то я бы сейчас не сидел перед вами», — пояснил журналист зрителям.

Комментируя «эксперимент» изданию «Подъем», Киселев подчеркнул, что хотел проверить версию об отравлении на себе. Телеведущий переночевал в номере, где останавливался Навальный, а наутро, по его словам, утвердился во мнении, что «это большой обман». Именно поэтому, он решил довести историю с покушением на жизнь оппозиционера до «еще большего абсурда». По прилету в Москву Киселев не стал обращаться к врачам, поскольку чувствовал себя прекрасно.

«Я приехал, обнял детей и пошёл на работу», — резюмировал телеведущий.

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Общество , Алексей Навальный , Дмитрий Киселев
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