Купол недостроенной атомной станции в Воронеже выдержал два взрыва. Во время плановых работ по демонтажу ВАСТ строители пытались дважды взорвать полярный кран внутри здания. Однако мощное бетонное сооружение устояло под залпами. Очевидцы же, слышавшие звуки взрыва, могли наблюдать лишь столп пыли.

Грандиозный проект по теплоснабжению города был разработан еще в 1970-х годах. Станцию возводили с 1983 по 1990 годы в микрорайоне в Шилово. Однако позже строительство объекта прекратилось, сейчас его решили снести.