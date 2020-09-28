Умер Юрий Орлов 

Правозащитник и основатель Московской Хельсинкской группы Юрий Орлов скончался на 97-ом году жизни. Об этом говорится на сайте МХГ.

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — отмечается в некрологе.

Московская Хельсинкская группа напомнила, что именно идея Юрия Орлова о том, что граждане могут следить за соблюдением человеческого измерения, в 1976 году положила начало международному Хельсинкскому движению.

В правозащитной организации выразили соболезнования родным и близким Орлова, подчеркнув, что «уважают его память и его дело».