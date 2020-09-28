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Познер заявил об «идиотстве» в позиции Запада к российской вакцине от COVID-19 

Газета.Ru и ещё 3 30 минут назад
Познер ответил критикам российской вакцины
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер ответил на вопрос о скептическом отношении западных стран к созданной в России вакцине от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом говорится на сайте телеведущего.
Он отметил, что поводов для сомнений в эффективности российского препарата у него нет. По его словам, "такие люди, как (мэр Москвы. — "Газеты.Ru") Сергей Собянин", а также ученые не стали бы прибегать к обману общества в этом вопросе.

"Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так", — написал Познер.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 29 млн заболевших, почти 20 млн человек выздоровели, а более 900 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19. По данным президента России Владимира Путина, страна занимает 40-е место в мире по числу заболевших на 100 тыс. граждан, а по количеству летальных исходов — 100-е место. Кроме того, РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали "Спутник V".
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Комментарии 2
Общество , Владимир Познер , Сергей Собянин , Российский фонд прямых инвестиций , Газета.Ru , Москва
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