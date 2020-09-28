Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Названы регионы-лидеры по здоровому образу жизни 

Российская Газета и ещё 3 1 час назад
Названы регионы-лидеры по здоровому образу жизни
Фото: ТАСС
Составлен рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. Были проанализированы восемь показателей: доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков; число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; смертность от отравлений алкоголем, а также доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.
Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, четвертый раз подряд лидерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа и юга России. На первой и второй строчках расположились Республика Дагестан и Чечня. Далее идут Адыгея, Краснодарский край и Кабардино-Балкария. Лидерство этих регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкоголя. В Дагестане высока доля занимающихся спортом и по этому показателю регион входит в число лидеров по стране.
Замыкают рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, а также Амурская область. Годом ранее в последнюю пятерку входил Ненецкий автономный округ, однако его позиции улучшились по большинству показателей.
В целом, по данным Минспорта, в 2019 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 43%, что на 3,2 процентных пункта выше, чем годом ранее. Положительные тенденции наблюдаются и в борьбе с вредными привычками. За прошедшие десять лет количество курильщиков сократилось на 17 миллионов человек. Снижаются и расходы на табачные изделия — по итогам 2019 года они сократились в 48 российских регионах.
Видео дня. Бои между Арменией и Азербайджаном возобновились в Нагорном Карабахе
Российская Газета: последние новости
Хроника коронавируса: что произошло в России и в мире 27 сентября Хроника коронавируса: что произошло в России и в мире 27 сентября В Крыму отказались от проекта переброски воды реки Коккозка В Крыму отказались от проекта переброски воды реки Коккозка Россиянам одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году Россиянам одобрили длинные новогодние каникулы в 2021 году
Комментарии
Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Запад бьет тревогу из-за вакцины РФ
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Или они отдадут Крым, или останутся без штанов»
«Или они отдадут Крым, или останутся без штанов»
Видео
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
00:52
Авария на этапе «Формулы-2» в Сочи попала на видео
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
00:20
Военная техника на улицах армянского поселка попала на видео
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
00:08
Опубликовано видео последствий взрыва на заводе под Москвой
Опубликовано видео момента ДТП с участием Ferrari
02:26
Опубликовано видео момента ДТП с участием Ferrari
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
00:43
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Опубликовано видео взрыва в Сочи
00:12
Опубликовано видео взрыва в Сочи
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
02:43
Кадыров показал жим штанги лежа и попал на видео
Уничтожение дрона Азербайджана попало на видео
00:20
Уничтожение дрона Азербайджана попало на видео
Армия
Выживший рассказал о крушении Ан-26
00:14
Выживший рассказал о крушении Ан-26
Происшествия
«Мы можем установить мир»: премьер Армении обратился к народу
07:15
«Мы можем установить мир»: премьер Армении обратился к народу
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение