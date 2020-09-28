Названы регионы-лидеры по здоровому образу жизни 

Составлен рейтинг регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни. Были проанализированы восемь показателей: доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом; потребление табачных изделий; продажа алкогольных напитков; число лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; смертность от отравлений алкоголем, а также доля занятых на работе с вредными или опасными условиями труда.

Как свидетельствуют результаты исследования РИА Новости, четвертый раз подряд лидерами рейтинга стали регионы Северного Кавказа и юга России. На первой и второй строчках расположились Республика Дагестан и Чечня. Далее идут Адыгея, Краснодарский край и Кабардино-Балкария. Лидерство этих регионов эксперты объясняют низким уровнем потребления табачных изделий и невысокими объемами продаж алкоголя. В Дагестане высока доля занимающихся спортом и по этому показателю регион входит в число лидеров по стране.

Замыкают рейтинг по приверженности населения здоровому образу жизни Еврейская автономная и Магаданская области, Камчатский и Забайкальский края, а также Амурская область. Годом ранее в последнюю пятерку входил Ненецкий автономный округ, однако его позиции улучшились по большинству показателей.

В целом, по данным Минспорта, в 2019 году доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составила 43%, что на 3,2 процентных пункта выше, чем годом ранее. Положительные тенденции наблюдаются и в борьбе с вредными привычками. За прошедшие десять лет количество курильщиков сократилось на 17 миллионов человек. Снижаются и расходы на табачные изделия — по итогам 2019 года они сократились в 48 российских регионах.