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Число смертей от коронавируса в мире превысило миллион 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Число смертей от коронавируса в мире превысило миллион
Фото: AP
В мире за сутки от коронавируса скончались 1 917 человек, что увеличивает общее число смертей до 1 000 202, следует из данных портала Worldometer.
На первом месте в мире по распространению вируса находятся США (7 294 032 заражения, 209 236 смертей), на втором — Индия (6 041 638 заражений, 94 971 смерть), на третьем — Бразилия (4 718 115 заражений, 141 441 смерть).
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 33 млн заболевших, 24,5 млн человек выздоровели. В России выявили уже более 1,1 млн человек с COVID-19.
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Общество , В мире
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