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Скончался актер из «Антикиллера» 

Майк Габриелян 1 час назад
Скончался актер из «Антикиллера»
Фото: Вконтакте @Никита Логинов
Известный российский актер скончался возле родного театра. Герой фильмов «Антикиллер» и «Московская сага» Никита Логинов умер в Москве. Ему было 56 лет жизни, сообщает РЕН ТВ.
Артисту стало плохо, когда он выходил из театра «Около дома Станиславского». Логинов являлся руководителем художественно-постановочной части театра.
Официальная причина смерти Логинова пока неясна. По данным 5-tv.ru актер умер от сердечного приступа.
Логинов родился в 1964 году. Окончил режиссерский факультет Московского института культуры. Артист снимался в картинах «Последний мент», «Пятая стража», «Москва. Три вокзала», Антикиллер» и «Московская сага»
Общество , Никита Логинов , РЕН ТВ , ТРК "Петербург-Пятый канал" , Москва
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