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Коронавирусу в России отвели два года 

Lenta.ru и ещё 36 14 минут назад
Коронавирусу в России отвели срок
Фото: РИА Новости
Эксперты считают, что новый всплеск заражений COVID-19 в России обусловлен сезонностью респираторных инфекций и несоблюдением правил эпидемиологической безопасности, пишут «Известия».
Как считают специалисты, население в России успокоилось и перестало опасаться заражений. Они отвели стране два года на борьбу с эпидемией. При этом, по их мнению, ситуация может стабилизироваться только к будущей весне.
Член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич заявил, что при решении о вводе или отмене ограничений данные о заболеваемости играют уже не такую большую роль. Главным же показателем депутат считает то, как с происходящим справляется система здравоохранения.
В случае ее перегрузки власти могут ввести жесткие ограничения. Однако нынешнюю ситуацию парламентарий считает стабильной.

«Вирус становится менее агрессивным, поэтому я думаю, что с повторными серьезными ограничениями мы не столкнемся», — заявил он.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского, вирусолог Александр Лукашев отметил, что эффект тех мер, которые вводятся сейчас, будет виден в лучшем случае лишь через две недели.

«С большой долей вероятности мы увидим и удвоение сегодняшних цифр», — добавил он.

Специалист указал, что риск распространения COVID-19 в регионах сейчас не ниже, чем был весной, поскольку там не сформировалась иммунная прослойка, как в крупных городах вроде Москвы и Санкт-Петербурга.

«Тем не менее осенью система здравоохранения значительно более готова к вспышкам заболеваемости», — добавил он.

Тем не менее к весне-лету 2021 года, по мнению эксперта, COVID-19 станет куда меньшей проблемой, чем сегодня.
Депутат Госдумы Татьяна Соломатина в свою очередь отметила, что люди перестали соблюдать меры предосторожности, поэтому нет никакой гарантии, что второй волны коронавируса не будет.

«До тех пор пока иммунная прослойка не достигнет 60-70 процентов, мы вынуждены будем жить с ограничениями», — добавила она.

На достижение этого показателя, по ее словам, уйдет примерно два года.
27 сентября число пациентов, умерших из-за причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, во всем мире, превысило один миллион человек. На данный момент в мире более 7,6 миллиона больных пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом этого типа. Выздороветь удалось более чем 24 миллионам пациентов.
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Комментарии 5
Общество , Татьяна Соломатина , Госдума , газета "Известия"
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