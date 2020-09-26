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Илья Яшин женился 

Майк Габриелян 48 минут назад
Илья Яшин женился
Фото: РИА Новости
Российский оппозиционер и его невеста пришли в загс в белых кроссовках и вызвали фурор в Сети.
Глава совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин рассказал, что официально зарегистрировал брак с певицей Верой Мусаелян.

«Теперь мы с Верой женаты! Чувствую себя прекрасно! Ура!» — написал Яшин в твиттере и опубликовал видео из дворца бракосочетаний.

На кадрах видно, что он пришел в загс в черном костюме и белых кроссовках. Невеста также предпочла добавить колорита официозному белому платью и надела спортивную обувь.
"Восторг": невесте Яшина прислали видео его группового секса
Это немедленно отметили комментаторы в соцсети (орфография сохранена):

«Невеста в кросоовках, моднячая»

«Белые кросовки на свадьбе на невесте — супер тренд как глоток свежего воздуха!»

«Поздравляю… Муж и жена — одни кроссовки…»

Пару поздравили с браком и пожелали «поменьше испытаний, побольше удач».
Яшин стал известен как один из лидеров движения «Оборона», «Молодёжного Яблока» и других оппозиционных объединений. Он участвовал в многочисленных митингах и акциях протеста. Ныне является муниципальным депутатом. 1 февраля 2020 года стало известно о помолвке Яшина с солисткой музыкальной группы «АлоэВера» Верой Мусаелян.
Ранее «Рамблер» сообщал, что невеста Яшина пришла в восторг от видео, где оппозиционер участвует в групповом сексе.
Комментарии 5
Общество , Илья Яшин , Москва
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