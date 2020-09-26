Названы самые вредные «здоровые» продукты

"Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ", — отметила Арина Скоромная.
"Фруктовые соки не полезны, особенно с утра. Никакой пользы традиция пить свежевыжатый сок с утра не несет: очень сильно скачет сахар в крови от таких вещей", — предупредила слушателей радио Sputnik Арина Скоромная.
"Польза фитнес-батончиков зависит от того, какая фирма. Есть очень хорошие, качественные и полезные. Надо смотреть на состав и на бренд. Продукты, которые изготавливаются в промышленных масштабах и продаются в супермаркетах, не очень хороши. Даже если они продаются в отделе диетического питания, в составе фитнес-хлопьев и батончиков для похудения может быть сахар", — добавила Арина Скоромная.