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Диетолог назвала самые вредные из ЗОЖных продуктов 

РИА Новости и ещё 3 24 минуты назад
Названы самые вредные «здоровые» продукты
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
Польза обезжиренных продуктов — это миф. Они могут даже навредить, рассказала в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог, ведущая рубрики о фитнесе на телеканале "Пятница" Арина Скоромная.
Некоторые люди, когда хотят похудеть, начинают питаться только теми продуктами, на которых написано "диетический" или "для похудения", в крайнем случае, "обезжиренный".
Но этот вариант может не принести никакой пользы. Более того, питание обезжиренными продуктами может и навредить, объяснила в интервью радио Sputnik диетолог Арина Скоромная.

"Обезжиренные продукты вредны тем, что жиры необходимы человеку, и если мы все будем есть обезжиренное, сделаем хуже здоровью. Кальций не усваивается без жиров, поэтому в обезжиренных молочных продуктах нет практической пользы. Было уже несколько исследований о том, что такие продукты негативным образом влияют на обмен веществ", — отметила Арина Скоромная.

Еще один "здоровый" продукт, польза которого сильно преувеличена — свежевыжатые соки.

"Фруктовые соки не полезны, особенно с утра. Никакой пользы традиция пить свежевыжатый сок с утра не несет: очень сильно скачет сахар в крови от таких вещей", — предупредила слушателей радио Sputnik Арина Скоромная.

Выбирая готовые диетические продукты, нужно внимательно читать состав и обращать внимание на репутацию производителя.

"Польза фитнес-батончиков зависит от того, какая фирма. Есть очень хорошие, качественные и полезные. Надо смотреть на состав и на бренд. Продукты, которые изготавливаются в промышленных масштабах и продаются в супермаркетах, не очень хороши. Даже если они продаются в отделе диетического питания, в составе фитнес-хлопьев и батончиков для похудения может быть сахар", — добавила Арина Скоромная.

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Общество , Другое , ИА Sputnik
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