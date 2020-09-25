Вакцинацию могут сделать обязательной для ряда россиян

Минздрав России предложил сделать вакцинацию от гриппа обязательной для некоторых категорий граждан, передает РИА "Новости" со ссылкой на законопроект.

Речь идет о волонтерах, работниках социальной и коммунальной сферы, государственных гражданских служащих, а также о сотрудниках правоохранительных органов

В пояснительной записке отмечается, что в период пандемии возрастает риск возникновения микст-инфекции. Обязательная вакцинация направлена на предотвращение осложнений, которые могут быть вызваны гриппом.