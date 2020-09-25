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Умер поэт и бард Михаил Кукулевич 

ТАСС 10 минут назад
Умер Михаил Кукулевич
Фото: bard.ru.com
Поэт, исполнитель авторской песни и прозаик Михаил Кукулевич умер в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу сообщил ученый и поэт Александр Городницкий.

"Горько скорблю в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека Михаила Кукулевича. Выражаю глубокое соболезнование его друзьям и близким", — написал он в Facebook.

Михаил Кукулевич родился 11 ноября 1939 года в Ленинграде, где пережил блокаду. В 1963 году окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, долгое время работал врачом-педиатром. С 1994 года перешел на журналистскую работу, с 2006 по 2014 год работал педагогом в школе. С 2007 года — член Союза писателей Москвы. Автор восьми поэтических книг и трех книг прозы, а также более четырехсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов.
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Общество , Александр Городницкий
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