Умер Михаил Кукулевич

Поэт, исполнитель авторской песни и прозаик Михаил Кукулевич умер в возрасте 80 лет. Об этом в пятницу сообщил ученый и поэт Александр Городницкий

"Горько скорблю в связи с уходом из жизни замечательного поэта и прекрасного человека Михаила Кукулевича. Выражаю глубокое соболезнование его друзьям и близким", — написал он в Facebook.

Михаил Кукулевич родился 11 ноября 1939 года в Ленинграде, где пережил блокаду. В 1963 году окончил Ленинградский педиатрический медицинский институт, долгое время работал врачом-педиатром. С 1994 года перешел на журналистскую работу, с 2006 по 2014 год работал педагогом в школе. С 2007 года — член Союза писателей Москвы. Автор восьми поэтических книг и трех книг прозы, а также более четырехсот песен на свои стихи и стихи русских поэтов.