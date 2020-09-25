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ТАСС: с 1 октября Россия возобновит авиасообщение с Чехией 

RB.ru 2 часа назад
Россия возобновит авиасообщение с Чехией
Фото: РИА Новости
По данным источника, чешские власти выдали разрешение на возобновление регулярного авиасообщения между столицами. «Аэрофлот» будет летать из Москвы в Прагу дважды в неделю: по четвергам и субботам. Как пишет ТАСС, «Аэрофлот» пока получил разрешение на две недели. Запланированы полеты на 1, 3, 8 и 10 октября. Ожидается, что в дальнейшем разрешение будет продлено.
Аналогичное разрешение получила авиакомпания «Чешские авиалинии», которая с 4 октября должна возобновить полеты из Праги в Москву. Они будут осуществляться по средам и воскресеньям.
В Росавиации сообщили, что не комментируют сведения о возобновлении авиасообщения.
Россия с 27 марта приостановила регулярное международное авиасообщение из-за пандемии коронавируса. С 1 августа страна приступила к восстановлению полетов пассажирской авиации за рубеж. Из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Белоруссию, Казахстан и Киргизию. С 27 сентября будут открыты границы с Южной Кореей.
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Комментарии
Общество , Росавиация , Аэрофлот , ИТАР-ТАСС , Москва , Прага , Чехия
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