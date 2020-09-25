Проникает в мозг: коронавирус может вызвать рак 

Коронавирусная инфекция нового типа способна вызвать опухоль мозга либо ускорить развитие уже имеющейся, предположили турецкие ученые. Согласно их исследованию, вирус проникает в мозг, где связывается с клетками нервной ткани, участвующими в развитии онкологического заболевания, и меняет их структуру. Медики пояснили «Газете.Ru», что COVID-19 поражает центральную нервную систему, поэтому вирус может запросто проникнуть в мозг и спровоцировать развитие рака.

Турции ученые из Университета имени Безмалема Вакифа выдвинули гипотезу, согласно которой часть молекулы коронавируса — S-белок — проникает в мозг, где связывается с клетками нервной ткани и вызывает опухоль мозга либо ускоряет развитие уже имеющегося заболевания. Работа была опубликована на портале ScienceDirect.

«Роль COVID-19 в опухолеобразовании изучена слабо, а о его роли в патофизиологии глиомы (опухоль мозга — «Газета.Ru») не сообщалось. Известно, что глиальные и нейрональные клетки экспрессируют АПФ-2 на своей поверхности, что делает их потенциальной мишенью для инфекции COVID-19», — отметили авторы работы.

Ученые пояснили, что на поверхности SARS-CoV-2 есть спайковые или отростчатые белки S, которые похожи на шипы — именно они образуют «корону» при рассмотрении вируса под микроскопом.

В свою очередь S-белок позволяет коронавирусу присоединиться к рецептору клетки инфицированного в момент проникновения через фермент под названием АПФ-2 — он присутствует в большинстве тканей организма, в том числе в нейронах головного мозга, а также во вспомогательных клетках особой ткани, составляющих около 40% объема центральной нервной системы.

«Поэтому мы предполагаем, что COVID-19 может индуцировать онкогенез глиомы через белок S. Это может увеличить риск развития глиомы у людей, инфицированных COVID-19, и может усилить рост опухоли у пациентов, инфицированных COVID-19», — предположили исследователи.

По мнению турецких ученых, они доказали выдвинутую гипотезу с помощью компьютерного моделирования. Однако авторы статьи подчеркнули, что результаты все равно требуют дополнительного изучения.

Главный врач медицинского центра высоких технологий «Лазервмта», врач-онколог высшей категории Виолетта Пурцхванидзе пояснила «Газете.Ru», что природа происхождения некоторых видов рака — вирусная. В частности, рака кожи, орофарингеальной (губы и языка — «Газета.Ru») и аногенитальной областей (шейки матки, вульвы, полового члена — «Газета.Ru»).

«Это уже давно доказано. Эти виды онкологии связаны с вирусом. Человек заражается вирусом, он проникает в клетку и начинает менять ее структуру. Вторым ключевым моментом является тот факт, что иммунная система в борьбе с вирусом истощается, что и приводит к развитию рака», — отметила Пурцхванидце.

Хотя связь COVID-19 и опухоли мозга не доказана, пациенты с коронавирусом часто жалуются на головную боль, головокружение, когнитивные расстройства, нарушение обоняния и вкуса.

«Это означает, что есть отклонение в работе центральной нервной системе. Соответственно, если он проникает в нервную систему, то может затронуть и головной мозг», — подчеркнула собеседница «Газеты.Ru».

Невролог Владимир Марченко считает, что моделирование связки S-белка коронавируса с несколькими рецепторами, которое провели турецкие ученые, не доказывает их гипотезу.

Медик уточнил, что вирус действительно поражает центральную нервную систему, однако симптомы проявляются не у каждого пациента. По его словам, если бы каждый человек лишался вкуса и обоняния, это могло бы стать основанием для подтверждения гипотезы.

«Во-первых, те коронавирусы, которые изучались ранее, не показывали своей онкогенности, во-вторых, развитие рака после перенесенного COVID-19 можно будет увидеть только через несколько лет — в случае, если будет резкое увеличение среднего числа онкобольных», — пояснил Марченко

Специалист также напомнил, что необходимо внимательно относиться к своему здоровью и при первых признаках недомогания обращаться к врачу, так как рак на первых стадиях протекает с минимальными симптомами.