Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

В ВОЗ рассказали об осложнениях после COVID-19

Национальная Служба Новостейиещё 1
1 час назад
У переболевших коронавирусом возникают осложнения диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила спецпредставитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
В ВОЗ рассказали об осложнениях после COVID-19
Фото: ТАССТАСС
Она также напомнила, что если соблюдать социальную дистанцию, то маску надевать необязательно, однако если вы идете в людное место, то маска «очень важна».
Спецпредставитель ВОЗ отметила, что также важно протирать поверхности.
Вуйнович выразила надежду, что России не будут повторно вводить карантин благодаря соблюдению мер профилактики среди населения.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 28 сентября в городе вводятся новые ограничения. В частности, он посоветовал людям старше 65 лет перейти на удаленную работу, это же касается и жителям Москвы с хроническими заболеваниями.
Градоначальник также подчеркнул важность ношения масок и перчаток.
В свою очередь, заммэра Алексей Немерюк рассказал, что власти пока не планируют закрывать рестораны и кафе из-за COVID-19.
Общество,Мелита Вуйнович,Алексей Немерюк,Сергей Собянин,ВОЗ,Россия,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители