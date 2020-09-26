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В РФ запретят курить в больницах и местах торговли 

Газета.Ru и ещё 4 53 минуты назад
Курильщикам готовят новый запрет
Фото: РИА Новости
В России с 1 января 2021 года начнут действовать новые ограничения для курильщиков, о чем сказано в постановлении "Об утверждении правил противопожарного режима". Соответствующий документ выложили на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе указывается, что курить будет запрещено на складах и базах, объектах здравоохранения, образования, торговли и транспорта. Кроме того, курение будет запрещено на территории и в помещениях хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий. Еще ограничения коснутся объектов добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов, а также производства взрывчатых веществ.
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При этом исключениями будут места, которые специально отведены для курения в соответствии с российским законодательством, отмечается в документе.
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