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Жители Крыма раскритиковали туристов из России 

Общественная служба новостей 4 часа назад
Крымчане раскритиковали туристов из России
Фото: РИА Новости
Жителям Крыма не понравились приезжавшие на отдых россияне, они были сочтены необразованными, сообщает «Крым. Реалии».
Экскурсовод Светлана заявила, что Туристы из Казани не знали что Крым это республика, а не город.

«Людям нужно поесть, попить и поваляться на море, то есть, они необразованные», — заявила она.

Она пожаловалась и на то, что многие туристы приезжали на своих машинах и не хотели платить за автобусные экскурсии, просто пытаясь выяснить, как самостоятельно проехать к достопримечательностям.
По ее мнению, когда Крым входил в состав Украины, на отдых прибывали «интеллектуальные люди» на поездах.
Ранее Общественная служба новостей писала о том, что российские дипломаты заявили об участившихся случаях отказа на въезд граждан РФ в Турцию в аэропортах Антальи, Даламана и Миляса. Такой информацией поделились представители генконсульства России в Анталье.
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Общество , Казань , Республика Крым
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