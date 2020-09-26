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Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Названы регионы с наименьшим приростом по коронавирусу
Фото: РИА Новости
За сутки наименьший темп прироста СOVID-19 — в Чечне (0,2%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика — 0,2%, 2. Московская область, Ненецкий автономный округ, Чувашская Республика, Смоленская область, Тульская область, Республика Татарстан — 0,3%, 3. Иркутская область, Челябинская область, Республика Башкортостан — 0,4%", — говорится в сообщении.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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