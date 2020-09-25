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Собянин отправил 30% персонала мэрии на удаленку 

Мария Иванова 41 минуту назад
Собянин отправил 30% персонала мэрии на удаленку
Фото: ТАСС
С 28 сентября около 30 процентов сотрудников московской мэрии начнут работать в дистанционном режиме. Об этом глава города Сергей Собянин сообщил в своем блоге.
Мэр назвал переход на удаленку очень важной мерой. Он подчеркнул, что весной именно это позволило заметно снизить число пассажиров в общественном транспорте.

«Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня», — заявил Собянин.

Как сообщал «Рамблер», ранее Собянин обратился к главам компаний и попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку.
Накануне Москва преодолела психологическую отметку в тысячу новых случаев коронавируса за сутки. За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций с этой инфекцией увеличилось на 30 процентов.
Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.
Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим.
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Комментарии
Общество , Сергей Собянин , Правительство Москвы
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