Собянин отправил 30% персонала мэрии на удаленку 

Мэр назвал переход на удаленку очень важной мерой. Он подчеркнул, что весной именно это позволило заметно снизить число пассажиров в общественном транспорте.

«Мы замедлили распространение коронавируса и спасли тысячи жизней. Точно так же следует поступить и сегодня», — заявил Собянин.

Как сообщал «Рамблер», ранее Собянин обратился к главам компаний и попросил перевести как можно больше сотрудников на удаленку.

Накануне Москва преодолела психологическую отметку в тысячу новых случаев коронавируса за сутки. За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций с этой инфекцией увеличилось на 30 процентов.

Собянин рекомендовал москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями не покидать дома без особой необходимости с 28 сентября. Он подчеркнул, что прогулки и занятия спортом на свежем воздухе для них не ограничиваются. Таким образом, выход из дома не станет нарушением. Социальные карты пенсионером власти блокировать не будут.

Мэр напомнил, что в магазинах, аптеках и других общественных местах по-прежнему нужно соблюдать масочный и перчаточный режим.