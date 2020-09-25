«Пьянящее чувство»: Симоньян сообщила о результатах вакцинации 

«"Свобода приходит нагая, бросая на сердце цветы". Совершенно пьянящее чувство на самом деле. Заходишь в офис, в ресторан, в больницу и больше не боишься. Кланяюсь в ножки (директору Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александру. — Прим. ред.) Гинцбургу и всем причастным. Спасибо, родненькая (вакцина. — Прим. ред.)! Я в тебе не сомневалась», — написала Симоньян.