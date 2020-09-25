России вернут тысячи икон 

Власти Германии вернут России около трех тысяч икон, конфискованных немецкими таможенниками. Об этом сообщает ТАСС.

Прокопчук отметил, что благодаря Интерполу за десять лет в Россию вернулись более 250 ценных предметов и документов, в том числе иконы XV-XIX веков «Борис и Глеб», «Сошествие в ад», указы Елизаветы Петровны, Екатерины II и Николая II

Как сообщал «Рамблер», ранее немецкое посольство в Москве призывало Россию вернуть культурные ценности, вывезенные из Германии после Второй мировой войны. Дипломаты заявили, что Германия в ответ готова вернуть российское наследие, находящееся на ее территории.

Самыми известными немецкими ценностями, находящимися в России, считаются троянская коллекция находок Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад.