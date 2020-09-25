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России вернут тысячи икон 

Мария Иванова 1 час назад
России вернут тысячи икон
Фото: РИА Новости
Власти Германии вернут России около трех тысяч икон, конфискованных немецкими таможенниками. Об этом сообщает ТАСС.
Глава центрального бюро Интерпола МВД России Александр Прокопчук рассказал, что над возвращением икон полиция работает вместе с МИД России и Министерством культуры. По его словам, иконы, о которых идет речь, незаконно пытались ввезти в Германию. Минкультуры и Интерпол выпустили экспертное заключение, подтвердившее российское происхождение икон.
Прокопчук отметил, что благодаря Интерполу за десять лет в Россию вернулись более 250 ценных предметов и документов, в том числе иконы XV-XIX веков «Борис и Глеб», «Сошествие в ад», указы Елизаветы Петровны, Екатерины II и Николая II.
Как сообщал «Рамблер», ранее немецкое посольство в Москве призывало Россию вернуть культурные ценности, вывезенные из Германии после Второй мировой войны. Дипломаты заявили, что Германия в ответ готова вернуть российское наследие, находящееся на ее территории.
Самыми известными немецкими ценностями, находящимися в России, считаются троянская коллекция находок Генриха Шлимана и Эберсвальдский клад.
Глава департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов тогда сообщил, что обсуждаться могут только межправительственные соглашения и договоренности об обмене. Он добавил, что Россия сама разыскивает похищенные культурные ценности на американских и европейских аукционах. Музеи страны приобретают эти экспонаты на собственные или бюджетные деньги.
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Общество , Александр Прокопчук , Владислав Кононов , Николай II , МИД , Минкультуры , МВД , Интерпол , Германия
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