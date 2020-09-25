Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Владимир Соловьев отреагировал на слухи о своих доходах 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Соловьев высказался о своих доходах
Фото: РИА Новости
Телеведущий Владимир Соловьев в беседе с изданием "Подъем" отреагировал на слухи о своих доходах.
Он отметил, что никто из сотрудников государственных каналов не раскроет информацию о своих гонорарах.

"Честно говоря, никогда так и не высчитывал поступления, они далеко не все мои источники даже указали. А в нашей индустрии есть такой пункт, как неразглашение. Поэтому никто и никогда этого не скажет", — сказал Соловьев.

Ранее издание The Insider опубликовало статью о доходах ведущих главных госканалов. Владимир Соловьев, согласно этим данным, зарабатывает 52,6 млн руб. в год.
Видео дня. Бузова рассказала, как мыла полы и сдавала бутылки
Газета.Ru: последние новости
Критик назвал покойного Войнаровского артистом с большой буквы Критик назвал покойного Войнаровского артистом с большой буквы Ефремова в СИЗО постриг сокамерник Ефремова в СИЗО постриг сокамерник Артист "Кривого зеркала" рассказал о состоянии Войнаровского перед смертью Артист "Кривого зеркала" рассказал о состоянии Войнаровского перед смертью
Общество , Владимир Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Набравшую вес Яковлеву засняли в купальнике
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Трагическая судьба элитного советского города
Трагическая судьба элитного советского города
Видео
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
01:22
Военные в Южной Осетии применили тактику «сирийского вала»
Армия Войска
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
00:21
Огромные опасные медузы у берега в Сочи попали на видео
Общество
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
00:49
Убийца девочки под Нижним Новгородом попал на видео
Происшествия Криминал
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
02:21
Сбивший Су-30 пилот попал на видео
Армия
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
00:26
Пуск ракеты подлодкой «Колпино» показали на видео
Армия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение