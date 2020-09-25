По мнению эксперта, рост статистики по заболевшим COVID-19 связан с транспортными потоками, уменьшением витамина D и большей восприимчивостью к заболеванием осенью, отметил ученый.

Ранее оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19 зафиксировал рост количества зараженных коронавирусной инфекцией в Москве на 30% за последнюю неделю. За 24 сентября в столицей выявлено 1560 заболевших COVID-19.