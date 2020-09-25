Накануне, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин
подчеркнул, что борьба с распространением инфекции еще не завершена. На сегодняшний день, по мнению главы государства, следует уделить пристальное внимание группам риска: в частности, пожилым людям. Расслабляться нельзя, подчеркнул национальный лидер. При этом Путин отметил, что в России дела по противодействию разгулу инфекции обстоят еще неплохо по сравнению с другими странами, где вторая волна коронавируса уже признана официально.