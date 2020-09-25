В Приморье нашли «русского Хатико»

"Собака начала бегать за людьми, словно искать хозяина, но со своего места не уходит", — рассказала она, добавив, что жители переживают за судьбу собаки, которую они прозвали "русский Хатико", но у всех есть свои животные. Хозяина для верного пса стали искать через соцсети.