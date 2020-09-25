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Родители рассказали о неравенстве учеников из-за дистанционного обучения 

РИА Новости и ещё 17 2 часа назад
Россияне назвали главные недостатки школьной удаленки
Фото: РИА Новости
Дистанционное обучение увеличивает расслоение между учениками, сообщает РБК с о ссылкой на опрос родителей, который создали на базе НИТУ "МИСиС" Центра компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch.
Специалисты пришли к выводу, что дисциплинированные школьники продолжают учиться, а те, кто не способен к самообразованию или работать без контроля, перестают заниматься.
Большинство (72%) опрошенных родителей посчитали, что во время такого формата обучения дети сильно отвлекаются, а преподаватели не могут уследить за порядком. В итоге, дисциплинированные школьники усваивают информацию качественно, а "троечники" недополучают внимания преподавателей, "ограничивая свой уровень интереса к обучению". Также родители перечислили и другие недостатки дистанционного образования. Так, по мнению 34% опрошенных, важным минусом является низкое качество интернет-соединения, еще 29% назвали перебои в работе онлайн-платформ, еще по мнению 20% — низкая цифровая грамотность преподавателей.
Кроме того, 10% опрошенных родителей среди недостатков назвали слабую мотивацию школьников, а по мнению еще 7% — недостаточное качество цифрового контента.
По словам директора EdCrunch University Нурлана Киясова, пандемия поставила людей в условия, когда обучение в формате онлайн во многих школах ограничивается сообщением с номером параграфа для обучения с родителями.

"Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми", — выразил свое мнение эксперт, отметив, что отстающие школьники перестанут получать знания.

Опрос проводился в городах-миллионниках. В нем приняли участие 15 тысяч родителей с детьми школьного возраста.
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Общество , РБК
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