Названы доступные для спецслужб данные россиян

Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке, номере телефона человеке, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Спецслужбы, к примеру, могут потребовать детализацию звонков определенного человека в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление. В течение некоторого времени формируется доказательная база. Важно, чтобы собранные данные не стали достоянием третьих лиц, но это уже больше относится к утечке информации", — отмечает эксперт.

Если группа людей готовит террористический акт, нападение, занимается мошенничеством, то часть доказательств как раз содержится в переписке, поэтому соответствующие структуры могут изучить и ее. Также при необходимости спецслужбы могут установить наблюдение или получить доступ к гаджетам подозреваемого, добавляет он.