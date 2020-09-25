Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Эксперт рассказал, какие данные могут узнать о вас спецслужбы 

Прайм и ещё 4 1 час назад
Названы доступные для спецслужб данные россиян
Фото: © fotolia.com/ Anton Prado PHOTO
Спецслужбы могут выяснить любую информацию о человеке из различных баз данных, если для этого есть серьезные основания. Для проведения расследований они могут узнать о судимостях, штрафах (оплаченных и неоплаченных), прописке, номере телефона человеке, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный Резерв" Павел Мясоедов.

"Спецслужбы, к примеру, могут потребовать детализацию звонков определенного человека в том случае, если подозревают, что он совершил или готов совершить преступление. В течение некоторого времени формируется доказательная база. Важно, чтобы собранные данные не стали достоянием третьих лиц, но это уже больше относится к утечке информации", — отмечает эксперт.

Если группа людей готовит террористический акт, нападение, занимается мошенничеством, то часть доказательств как раз содержится в переписке, поэтому соответствующие структуры могут изучить и ее. Также при необходимости спецслужбы могут установить наблюдение или получить доступ к гаджетам подозреваемого, добавляет он.
При этом Мясоедов отмечает, что для проведения такого масштаба операций нужен большой штат сотрудников, поэтому столь подробную информацию о человеке будут собирать лишь при веских обстоятельствах. Большую ценность данные переписки и просмотренные видео в соцсетях представляют не для сотрудников правоохранительных органов, а для мошенников, которые планируют снять деньги со счета жертвы или ограбить ее, заключил эксперт.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
Прайм: последние новости
Российский миллиардер предрек вторую волну коронавируса Российский миллиардер предрек вторую волну коронавируса Названа доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума Названа доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума Эксперт рассказал, есть ли у мошенников "черные списки" жертв Эксперт рассказал, есть ли у мошенников "черные списки" жертв
Комментарии 9
Общество , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Гордон о Корчевникове: «Мерзкий негодяй!»
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Волочкову наградили медалью «За добросовестный труд»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение