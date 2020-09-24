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«Как же мне не повезло»: Познер об исцелении от рака 

Вероника Полынина 22 минуты назад
«Как же мне не повезло»: Познер об исцелении от рака
Фото: РИА Новости
Журналист Владимир Познер в эфире телеканала «Дождь» рассказал, как ему удалось дважды излечиться от рака.
Познер сообщил, что впервые у него выявили рак в 59 лет, когда он жил в Нью-Йорке. Тогда опухоль затронула предстательную железу. По словам телеведущего, он подозревал, что болен, но отгонял от себя дурные мысли. Узнав о диагнозе, журналист испытал смешанные чувства. Он был растерян и думал, что жить ему осталось недолго.

«Не было мысли о том, почему я. Но была о том, как же мне не повезло», — признался 86-летний Владимир Познер.

К счастью, болезнь была обнаружена на ранней стадии, и операция смогла остановить развитие опухоли.
Во второй раз у Познера выявили рак прямой кишки. Это случилось во время медицинского осмотра, когда журналисту было 80 лет.
Познер признался, что ситуация разозлила его, поскольку дважды испытать подобное — «это уже слишком». Ранее он уже заявлял, что подумывал о самоубийстве после повторного обнаружения опухоли, но затем сумел это пережить.
Журналист отказался от операции, испугавшись последствий хирургического вмешательства. Лишь после консультаций у семи специалистов в пяти разных странах мира Познер решился на щадящую операцию, которую ему провели в Германии.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Познер заявил, что осознанно пришел к отрицанию бога после того, как несколько раз перечитал Библию.
Комментарии 1
Общество , Владимир Познер , Нью-Йорк
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