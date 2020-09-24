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В семье Ефремова новое несчастье 

Вероника Полынина 51 минуту назад
В семье Ефремова новое несчастье
Фото: РИА Новости
Младший сын Михаила Ефремова 10-летний Борис заразился коронавирусом. Об этом «Комсомольской правде» рассказал друг семьи Ефремовых полковник юстиции Алексей Лобарев.
Семья Ефремова учится жить без денег актера
По его словам, вирус выявили в школе, после чего вся семья самоизолировалась на даче.

«Всей семьей они уехали в загородный дом на самоизоляцию. Мальчик, слава Богу, чувствует себя хорошо», — сказал Лобарев.

Борис — младший сын Михаила Ефремова от брака с Софьей Кругликовой. Также у пары есть две дочери — 15-летняя Вера и 13-летняя Надежда.
Ранее «Рамблер» писал, что Михаил Ефремов сменил имидж в СИЗО — актер постригся почти наголо.
Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артиста взяли под стражу в зале суда и поместили в СИЗО «Водник», где он будет находиться до вступления приговора в силу.
Комментарии 2
Общество , Михаил Ефремов , Алексей Лобарев , ФСИН , Комсомольская правда
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