В семье Ефремова новое несчастье 

По его словам, вирус выявили в школе, после чего вся семья самоизолировалась на даче.

«Всей семьей они уехали в загородный дом на самоизоляцию. Мальчик, слава Богу, чувствует себя хорошо», — сказал Лобарев.

Борис — младший сын Михаила Ефремова от брака с Софьей Кругликовой. Также у пары есть две дочери — 15-летняя Вера и 13-летняя Надежда.

Ранее «Рамблер» писал, что Михаил Ефремов сменил имидж в СИЗО — актер постригся почти наголо.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о смертельном ДТП. Обвинение просило для актера 11 лет тюрьмы. Также с Ефремова взыскали 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына жертвы ДТП. Артиста взяли под стражу в зале суда и поместили в СИЗО «Водник», где он будет находиться до вступления приговора в силу.