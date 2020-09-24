Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

10-летний сын Михаила Ефремова заразился в школе коронавирусом 

WMJ.ru 24 минуты назад
В семье Ефремова новое несчастье
Фото: Starface
Нынешняя супруга актера Софья Кругликова с тремя детьми от артиста переехала на дачу, чтобы провести карантин там.
Младший из шести детей актера Михаила Ефремова 10-летний Борис заболел коронавирусом. Как сообщат StarHit со ссылкой на друга семьи Ефремовых Алексея Лобарева, родственники мальчика полагают, что заразиться он мог в школе, так как заболел один из одноклассников. После этого всех детей из класса Бориса протестировали на Covid-19, и у сына актера результат оказался положительным.
При этом симптомов и повышения температуры у Бориса не наблюдается. Его мама Софья Кругликова, а также сестры 15-летняя Вера и 13-летняя Настя после известия о вирусе у мальчика сдали тесты. Они показали отрицательный результат. Тем не менее, Софья Кругликова решила временно перебраться с детьми на дачу, где семья сейчас и находиться.
Софья Кругликова и Михаил Ефремов поженились в начале «нулевых». В браке родилось трое детей. В 2016 году актер и его избранница прошли обряд венчания, отметив таким образом 15-летие своих отношений.
Видео дня. В Сети снова заговорили о романе Пересильд и Абрамовича
WMJ.ru: последние новости
«Не понимал, как разговаривать»: Алексей Навальный рассказал подписчикам о своем состоянии «Не понимал, как разговаривать»: Алексей Навальный рассказал подписчикам о своем состоянии Навального выписали из немецкой клиники — что известно о его здоровье Навального выписали из немецкой клиники — что известно о его здоровье Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — кто это сделал и при чем здесь Трамп Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира — кто это сделал и при чем здесь Трамп
Комментарии 1
Общество , Михаил Ефремов , Алексей Лобарев , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Беглый вирусолог раскрыла тайну коронавируса
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
«Она уже еле ходит, жалко»
«Она уже еле ходит, жалко»
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
00:54
«Господин Навальный очень слаб»: немецкий фонд
Общество
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
01:33
Стало известно о «бешеной реакции» США на номинацию Путина
В мире Политика
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение