В семье Ефремова новое несчастье

Нынешняя супруга актера Софья Кругликова с тремя детьми от артиста переехала на дачу, чтобы провести карантин там.

Младший из шести детей актера Михаила Ефремова 10-летний Борис заболел коронавирусом. Как сообщат StarHit со ссылкой на друга семьи Ефремовых Алексея Лобарева , родственники мальчика полагают, что заразиться он мог в школе, так как заболел один из одноклассников. После этого всех детей из класса Бориса протестировали на Covid-19, и у сына актера результат оказался положительным.

При этом симптомов и повышения температуры у Бориса не наблюдается. Его мама Софья Кругликова, а также сестры 15-летняя Вера и 13-летняя Настя после известия о вирусе у мальчика сдали тесты. Они показали отрицательный результат. Тем не менее, Софья Кругликова решила временно перебраться с детьми на дачу, где семья сейчас и находиться.

Софья Кругликова и Михаил Ефремов поженились в начале «нулевых». В браке родилось трое детей. В 2016 году актер и его избранница прошли обряд венчания, отметив таким образом 15-летие своих отношений.