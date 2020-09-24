«Пятерочка» прислала клиенту смс с неприличным предложением 

Клиент торговой сети «Пятерочка» получил от ритейлера смс с неприличным текстом, передает телеграм-канал «Свободная касса».

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В тексте говорилось: «Получите в 3 раза больше баллов за покупку в категории Соси». Возмущенный клиент опубликовал скриншот смс в соцсетях и почти сразу получил ответ от торговой сети.

В «Пятерочке» извинились за непристойное предложение и уточнили, что имели в виду категорию «колбасные изделия и сосиски».

«Ох, извините нас, мы конечно же имели в виду колбасные изделия», — написали представители сети в комментарии и пообещали исправить текст рассылки.