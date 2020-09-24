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«Пятерочка» прислала клиенту смс с неприличным предложением 

Вероника Полынина 33 минуты назад
«Пятерочка» прислала клиенту смс с неприличным предложением
Фото: РИА Новости
Клиент торговой сети «Пятерочка» получил от ритейлера смс с неприличным текстом, передает телеграм-канал «Свободная касса».
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В тексте говорилось: «Получите в 3 раза больше баллов за покупку в категории Соси». Возмущенный клиент опубликовал скриншот смс в соцсетях и почти сразу получил ответ от торговой сети.
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В «Пятерочке» извинились за непристойное предложение и уточнили, что имели в виду категорию «колбасные изделия и сосиски».

«Ох, извините нас, мы конечно же имели в виду колбасные изделия», — написали представители сети в комментарии и пообещали исправить текст рассылки.

Ранее «Рамблер» сообщал, что X5 Retail Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», разработала и внедрила систему бесконтактных покупок с помощью мобильных устройств «Экспресс-скан». 15 сентября система полностью бесконтактных покупок заработала в первых 30 «Перекрестках» и 60 «Пятерочках» в Москве.
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Комментарии 5
Общество , X5 Retail Group
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