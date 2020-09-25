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Ургант высмеял тайную инаугурацию Лукашенко 

News.ru и ещё 1 16 минут назад
Ургант высмеял тайную инаугурацию Лукашенко
Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Российский шоумен Иван Ургант прошёлся очередной порцией шуток по инаугурации президента Белоруссии Александра Лукашенко. В программе «Вечерний Ургант» на Первом канале он в ироничной форме поддержал тех, кто посчитал церемонию организованной под завесой строгой секретности.
Попутно телеведущий поддел и других звёзд отечественного шоу-бизнеса, в той или иной форме поддержавших Лукашенко.

Как проходила инаугурация — неизвестно, честно говоря, потому что двери были закрыты. Просто из-за дверей прозвучала фраза: «Я остаюсь!» И после этого сразу начался концерт Баскова, Буйнова, Киркорова с песни «Проспект осенний забит был людьми», — пошутил Ургант, делая отсылку к многотысячным акциям протеста на улицах Белоруссии.

Таким образом он обратился к нашумевшей истории с песней, в записи которой приняли участие российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Николай Басков, Александр Буйнов и Анита Цой. Несмотря на то что Лукашенко в треке не упоминался, название композиции «Любимую не отдают», как и главный её рефрен, оказались известной цитатой из предвыборного выступления президента республики.
Комментируя вступление главы Белоруссии в должность, Ургант также обратился к соведущему Дмитрию Хрусталёву, якобы усомнившись, стоит ли вообще обсуждать эту новость.

Мы не можем быть уверенными, что инаугурация состоялась, пока Никита Михалков не изучит кадры и не скажет, была это компьютерная графика или нет, — поиронизировал шоумен.

Так он намекнул на недавнее заявление российского режиссёра, который уверял своих сторонников, что фотографии с многочисленных митингов — фейк, созданный на компьютере, и что на самом деле никакой массовости протестов в Минске нет.
При этом зрителям Михалков убедительно показывал снимки, которые и правда были отредактированы на компьютере. Однако в действительности в первоисточниках эти фото были распространены без пририсованных людей, которых, впрочем, и без того оказалось запечатлено много.

На тайную инаугурацию были приглашены несколько сотен человек. Представляете, насколько это надёжные люди, и они смогли сохранить это в тайне. Посмотрите историю Тарзана — их было трое, и никто не удержал, — едко прокомментировал политическую ситуацию Ургант.

Это уже была отсылка к событию, не связанному с белорусской повесткой, но тоже оказавшемуся на слуху: об измене стриптизёра Сергея Глушко супруге — певице Наталье Королёвой. После возвращения из отпуска та не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. И тогда её муж был вынужден признаться, что в её отсутствие приводил двух девушек, которые и обокрали его.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.
Инаугурация, которую из-за этого посчитали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Светлана Тихановская , Анита Цой , Иван Ургант , Николай Басков , Дмитрий Хрусталев , Александр Буйнов , Александр Лукашенко , Сергей Глушко , Никита Михалков , Наталья Королева
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