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Владимир Соловьёв раскрыл новую тактику белорусского ОМОНа 

News.ru 45 минут назад
Соловьев раскрыл новую тактику белорусского ОМОНа
Фото: Unsplash
Белорусские силовики сменили тактику по отношению к протестующим. Они обезоруживают противников президента Александра Лукашенко мирными беседами и неоспоримыми аргументами, считает российский телеведущий Владимир Соловьёв.
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К такому выводу, по его словам, репортёр пришёл, наблюдая за действиями минского ОМОНа. Он отметил беседы омоновцев с митингующими людьми, когда силовики в спокойном тоне объясняют свою позицию. При этом, уверен телеведущий, протестующим нечего толком возразить.

Они не ждали, что им просто спокойно говорят: «Вами управляют, вас контролируют, вы вообще не понимаете, что творите». И у них от этого наступает шок, — цитирует Соловьёва «Царьград».

Телеведущий также отметил, что омоновцы абсолютно не глупы и не ограниченны, как о них пишут в Интернете противники Лукашенко. Поэтому, когда они беседуют с выступающими под бело-красно-белым флагом, те сильно удивляются.
В Белоруссии уже второй месяц продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.
Ранее NEWS.ru писал, что Лукашенко вступил в должность президента, принеся присягу во Дворце Независимости. На церемонию были приглашены несколько сотен человек — высшие должностные лица, депутаты палаты представителей и члены Совета Республики. Вместе с тем мероприятие не было проанонсировано, маршрут президентского кортежа вопреки традиции был изменён, а церемонию государственные телеканалы показали лишь спустя несколько часов.
Инаугурация, которую из-за этого посчитали тайной, усилила протесты в стране, вызвав новую волну жёстких задержаний. ОМОН разгонял людей дубинками, водомётами и слезоточивым газом.
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Общество , Светлана Тихановская , Владимир Соловьев , Александр Лукашенко , Царьград ТВ
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