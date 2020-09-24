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Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с Обамой» 

Вероника Полынина 54 минуты назад
Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с Обамой»
Фото: РИА Новости
Публицист Анатолий Вассерман перечислил достижения Владимира Путина, достойные присуждения Нобелевской премии мира, однако выразил надежду, что российский президент награду не получит.

«Надеюсь, что Нобелевскую премию ему не дадут, — заявил Вассерман. — Да, именно так! Поскольку за последние лет 10–15 репутация этой премии испорчена предыдущими награждениями, что называется, до тошноты. Я очень не хотел бы, чтобы Владимир Владимирович стоял в одном ряду с Бараком Хусейновичем (Обамой)», — заявил Вассерман агентству ФАН.

При этом заслуг, за которые Путин мог бы получить премию, у него предостаточно, считает Вассерман. В этом списке и освобождение Сирии от террористов, и нивелирование нескольких попыток государственных переворотов в разных странах мира, и «предотвращение террористических атак из Киева на Донбасс».
Путина выдвинули на Нобелевскую премию
Публицист также напомнил, что в 2013 году Нобелевская премия была присуждена организации по запрещению химического оружия за то, что она контролировала план химического разоружения Сирии, разработанный Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. При этом Путина и Лаврова награждать не стали.

«Так что, думаю, Нобелевский комитет проигнорирует очевидные для всех колоссальные достижения нашего президента и на этот раз — хотя именно он последние лет 10 имел отношение ко всему, что связано с миром и с принуждением к нему», — уверен Анатолий Вассерман.

Как писал «Рамблер», ранее президент России Владимир Путин оказался в списке номинантов на Нобелевскую премию мира. Заявку отправил писатель, главный редактор газеты «Президент» и академик Сергей Комков.
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Общество , Анатолий Вассерман , Сергей Комков , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , Нобелевский комитет
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