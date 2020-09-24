Вассерман: «Не хочу, чтоб Путин стоял в одном ряду с Обамой» 

«Надеюсь, что Нобелевскую премию ему не дадут, — заявил Вассерман. — Да, именно так! Поскольку за последние лет 10–15 репутация этой премии испорчена предыдущими награждениями, что называется, до тошноты. Я очень не хотел бы, чтобы Владимир Владимирович стоял в одном ряду с Бараком Хусейновичем (Обамой)», — заявил Вассерман агентству ФАН.