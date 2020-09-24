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«Чудовища с женскими волосами»: анализ древнего пророчества 

Мария Иванова 1 час назад
«Чудовища с женскими волосами»: анализ древнего пророчества
Фото: depositphotos.com
Протоиерей Андрей Ткачёв разобрал отрывок из «Апокалипсиса» Иоанна Богослова и предупредил грешников, что у них не будет времени покаяться. Об этом сообщает «Царьград».
В 9-й главе «Апокалипсиса» говорится о трубах ангелов: после каждого «трубления» человечество сталкивается с бедами.

«То гибнет трава земная, до трети населения Земли погибает, то начинает высыхать море, появляются какие-то жуткие монструозные существа, с волосами, как у женщин, зубами, как у львов, бронёй, которая стучит на бегу, сила в хвосте, а хвост жалит, как у скорпиона», — рассказал священнослужитель.

Он отметил, что расшифровать внешний вид чудовищ и объяснить, почему у них женские волосы, он не смог. Протоиерей лишь сделал вывод, что покаяние доступно и возможно далеко не всегда и не всем.

«После массовых смертей людей, прочие люди, которые не умерли от язв, не раскаялись в делах рук своих . Многие легковерно думают: «Да я покаюсь потом, что, проблема что ли?». При определенных состояниях души, когда грех уже стал ее второй природой, человек не может покаяться», — заключил протоиерей.

Как сообщал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация, что бывший президент Всемирного библейского общества, пастор Кентон Бешор, умерший в 2016 году, предсказал даты конца света.
Бешор писал, что апокалипсис начнется в 2021 году, а в 2028-м произойдет второе пришествие Иисуса Христа. По его мнению, семь признаков наступающего конца света уже проявились, пять только проявляются, а еще 15 ожидаются в ближайшее время.
Комментарии
Общество , Иисус Христос , Андрей Ткачев
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