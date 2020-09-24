Гном Гномыч обратился к Путину 

Президент России Владимир Путин должен запретить изданию «СтарХит» писать гадости про детей. Об этом Александр «Гном Гномыч» Плющенко заявил в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

Семилетний Гном Гномыч, как сообщал «Рамблер», — сын продюсера Яны Рудковской и тренера сборной России по фигурному катанию Евгения Плющенко. Некоторое время назад «СтарХит» сообщил, что он болен синдромом Аспергера. Его родители это опровергли.

Сегодня в ходе своего первого интервью Плющенко-младший рассказал, что публикация «СтарХита» очень его расстроила. Он задался вопросом, как изданию не стыдно писать гадости про него и про других детей, и выразил уверенность, что этого нельзя делать.