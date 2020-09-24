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Гном Гномыч обратился к Путину 

Артём Кульша 8 минут назад
Гном Гномыч обратился к Путину
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин должен запретить изданию «СтарХит» писать гадости про детей. Об этом Александр «Гном Гномыч» Плющенко заявил в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».
Семилетний Гном Гномыч, как сообщал «Рамблер», — сын продюсера Яны Рудковской и тренера сборной России по фигурному катанию Евгения Плющенко. Некоторое время назад «СтарХит» сообщил, что он болен синдромом Аспергера. Его родители это опровергли.
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Сегодня в ходе своего первого интервью Плющенко-младший рассказал, что публикация «СтарХита» очень его расстроила. Он задался вопросом, как изданию не стыдно писать гадости про него и про других детей, и выразил уверенность, что этого нельзя делать.

«Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину: "Владимир Владимирович Путин, пожалуйста, можете журналу "Стархит" сказать, чтобы они не писали про меня гадости, про других детей. Пожалуйста, дайте им закон, чтобы не писали ни про кого гадости без разрешения моих родителей"», — добавил он.

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