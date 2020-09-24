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Клубы черного дыма: пожар в центре Москвы
Алиса Селезнёва
51 минуту назад
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Пожар, сопровождающийся клубами черного дыма, произошел по адресу Кутузовская, 32. Об этом
сообщает
Telegram-канал «Московские новости».
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