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Как уборщица стала главой российского поселения 

Артём Кульша 1 час назад
Как уборщица стала главой российского поселения
Фото: РИА Новости
Уборщица Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Удгодская — депутат Совета депутатов Повалихинского сельского поселения от партии «Единая Россия» в течение пяти лет. Некоторое время назад она устроилась уборщицей в администрацию поселения, потому что ей понадобились деньги.
Позже она выдвинула свою кандидатуру на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Большинство местных жителей отдало свой голос ей, так как хорошо ее знает и считает хорошим человеком. Сегодня Удгодская написала заявление об увольнении с должности уборщицы. 1 октября она вступит в должность главы поселения.

«А новую уборщицу в администрацию пока не нашли», — отмечает Hue.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Сергей Вострецов назвал белоручками людей с двумя-тремя высшими образованиями, которые жалуются на неспособность найти работу, а на предложение стать малярами, уборщицами или продавцами воротят нос.
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Комментарии 1
Общество , Сергей Вострецов , Единая Россия , Госдума , Костромская Область
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