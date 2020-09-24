Как уборщица стала главой российского поселения 

Уборщица Марина Удгодская стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района Костромской области . Об этом сообщает телеграм-канал Hue.

Удгодская — депутат Совета депутатов Повалихинского сельского поселения от партии «Единая Россия» в течение пяти лет. Некоторое время назад она устроилась уборщицей в администрацию поселения, потому что ей понадобились деньги.

Позже она выдвинула свою кандидатуру на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Большинство местных жителей отдало свой голос ей, так как хорошо ее знает и считает хорошим человеком. Сегодня Удгодская написала заявление об увольнении с должности уборщицы. 1 октября она вступит в должность главы поселения.

«А новую уборщицу в администрацию пока не нашли», — отмечает Hue.