Ведущий «Кривого зеркала» о смерти Войнаровского: Слава чувствовал себя всё хуже и хуже. О трагедии Михаил Смирнов узнал от корреспондента «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» актёр и режиссёр театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Михаил Смирнов рассказал о последних днях жизни Войнаровского.
«Мы давно не общались, хотя очень симпатизировали друг другу. Потому что Слава чувствовал себя всё хуже и хуже, выступал с нами всё меньше и меньше и часто он мог только сидеть. Единственное, что ему не изменяло из его организма — это чувство юмора. У таких людей чувство юмора отказывает последним. Он шутил даже по поводу своего состояния».
Вячеслав Войнаровский умер ночью в собственном доме, об этом рассказал сын артиста. Как заявил пресс-аташе певца, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Войнаровский был ведущим солистом оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Помимо этого артист снялся во многих фильмах и был одним из участников телепрограммы «Кривое зеркало».