«Мы давно не общались, хотя очень симпатизировали друг другу. Потому что Слава чувствовал себя всё хуже и хуже, выступал с нами всё меньше и меньше и часто он мог только сидеть. Единственное, что ему не изменяло из его организма — это чувство юмора. У таких людей чувство юмора отказывает последним. Он шутил даже по поводу своего состояния».