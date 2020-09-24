Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Ведущий «Кривого зеркала» о смерти Войнаровского: Слава чувствовал себя всё хуже и хуже 

Говорит Москва 1 час назад
«Чувствовал себя всё хуже и хуже»
Фото: globallookpress.com
Ведущий «Кривого зеркала» о смерти Войнаровского: Слава чувствовал себя всё хуже и хуже. О трагедии Михаил Смирнов узнал от корреспондента «Говорит Москва».
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» актёр и режиссёр театра Евгения Петросяна «Кривое зеркало» Михаил Смирнов рассказал о последних днях жизни Войнаровского.

«Мы давно не общались, хотя очень симпатизировали друг другу. Потому что Слава чувствовал себя всё хуже и хуже, выступал с нами всё меньше и меньше и часто он мог только сидеть. Единственное, что ему не изменяло из его организма — это чувство юмора. У таких людей чувство юмора отказывает последним. Он шутил даже по поводу своего состояния».

Вячеслав Войнаровский умер ночью в собственном доме, об этом рассказал сын артиста. Как заявил пресс-аташе певца, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Войнаровский был ведущим солистом оперы Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Помимо этого артист снялся во многих фильмах и был одним из участников телепрограммы «Кривое зеркало».
Говорит Москва: последние новости
В Москве умер оперный певец Вячеслав Войнаровский В Москве умер оперный певец Вячеслав Войнаровский Названа цена препарата «Авифавир» для лечения коронавируса Названа цена препарата «Авифавир» для лечения коронавируса Онищенко назвал странным объявление цены на препарат от коронавируса Онищенко назвал странным объявление цены на препарат от коронавируса
Комментарии
Общество , Евгений Петросян , Михаил Смирнов , Вячеслав Войнаровский , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван отравитель Навального
Назван отравитель Навального
Китай сделал заявление после инаугурации Лукашенко
Китай сделал заявление после инаугурации Лукашенко
Венецианская принцесса показала грудь
Венецианская принцесса показала грудь
Россиянка отдала храму вещи и нашла их в продаже
Россиянка отдала храму вещи и нашла их в продаже
Видео
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Чемпионат «WorldSkills Russia» попал на видео
02:08
Чемпионат «WorldSkills Russia» попал на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение