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Надо увольнять: Онищенко призвал карать за пьянство на удалёнке 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Увольнять: Онищенко возмутило пьянство на удалёнке
Фото: News.ru
Норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде должна распространяться и на тех, кто трудится на удалёнке. Такие мнение высказал депутат Госдумы Геннадий Онищенко.
Бывший главный санитарный врач России выразил уверенность, что неподобающее состояние сотрудника — например, если у того заплетается язык, — можно заметить и при дистанционной работе. Кроме того, «адекватность труда» может быть оговорена в соглашении с работодателем. Там же можно прописать способы проверки.
Найти механизм, как контролировать меня за ту зарплату, которую вы мне платите, вы найдёте — и не надо дистанционно. Вы можете создать комиссию трудового коллектива, выехать на место, — цитирует Онищенко РИА Новости.
Депутат уточнил, что работодатель много теряет в части контроля за сотрудниками при дистанционном режиме. Тем не менее он идёт на это, поэтому и работник должен взять на себя обязательства трудиться в подобающем виде. При этом он напомнил, что для проверки на опьянение и при традиционных видах трудовой деятельности «никто в трубку не дует».

Если человек получает деньги за труд, находясь при этом в невменяемом состоянии, значит, он некачественно выполняет свою работу. При этом не так уж и важно, находится сотрудник в офисе либо у себя дома.

Ранее NEWS.ru писал, что норма об увольнении за появление на рабочем месте в нетрезвом виде не будет распространяться на удалённую работу. Это зафиксировано в рабочей версии поправок к законопроекту о дистанционном труде. По словам экспертов, прийти к человеку домой с проверкой работодателю не позволяет Конституция, а доказать факт опьянения дистанционно невозможно. Тем не менее работодателю хотят дать право увольнять сотрудника на удалёнке, если тот не выходит на связь целый день.
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Общество , Геннадий Онищенко , Госдума , РИА Новости
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