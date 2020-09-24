Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра РоссииВячеслав Войнаровский умер в четверг на 75-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС сын артиста Игорь Войнаровский.
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"Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи", - сказал ТАСС сын артиста.
Причины смерти пока не установлены. "Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID", - добавил собеседник агентства.