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Умер оперный певец Вячеслав Войнаровский

ТАССиещё 11
44 минуты назад
Солист Московского академического музыкального театра (МАМТ) им. Станиславского и Немировича-Данченко и приглашенный солист Большого театра России Вячеслав Войнаровский умер в четверг на 75-м году жизни. Об этом сообщил ТАСС сын артиста Игорь Войнаровский.
"Папа умер сегодня дома"
Фото: facebookfacebook
"Папа умер сегодня дома, это случилось в два ночи", - сказал ТАСС сын артиста.
Причины смерти пока не установлены. "Такое ощущение, что либо поджелудочная, либо кишечник, но точно не COVID", - добавил собеседник агентства.
Общество,Вячеслав Войнаровский,ИТАР-ТАСС,Россия,
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