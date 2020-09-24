Найдена "таблетка" от болезни столетия

"Депрессия – это заболевание текущего столетия. Очень много сейчас депрессивных состояний, депрессивных тревог. Депрессия зачастую сопряжена с тревожным расстройством. Это заболевание выходит сейчас на первое место по причинам нетрудоспособности взрослого населения во всем мире. Раньше это были сердечно-сосудистые катастрофы, инсульты, инфаркты, а сейчас именно депрессия, тревожные расстройства, то есть психические заболевания", – рассказал радио Sputnik психиатр.
"Как бороться? В первую очередь я рекомендую спорт, потому что это такая универсальная "таблетка". Тут кому, что подойдет, годятся любые вариации. Это может быть плавание, бег, железо. Все, что угодно, только чтобы человек занимался спортом, нагружал свои мышцы. И после этого он чувствует себя гораздо лучше. Это профилактика депрессивного состояния", – объяснил Евгений Фомин в эфире радио Sputnik.