Найдена "таблетка" от болезни столетия

К симптомам депрессии, в том числе и осенней, чаще всего относят вялость, недостаток энергии, а также нарушение пищевого поведения. Все эти факторы очень сильно снижают трудоспособность человека и эффективность его работы, объяснил врач Евгений Фомин. По его словам, психические заболевания стали вреднее сердечно-сосудистых.