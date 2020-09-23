Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Норкин очаровал интернет танцами внука 

Мария Иванова 1 час назад
Норкин очаровал интернет танцами внука
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин показал в Instagram видео с танцующим внуком. Мальчик очаровал подписчиков ведущего.

«Талант растёт…» — так подписал ролик Норкин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Чудесный ребёнок! Счастья, ему!» — написала @esshpak_.

«Куклёночек какой, чудо! Талант несомненный, маленькая звёздочка!» — добавила @sizovaliudmila55.

«Видно пойдет в дедушку, весёлого, энергичного, жизнерадосного человека. Всего Вам хорошего мужества и терпения», — пожелала @olgamikhailovaulianova.

Как писал «Рамблер», этим летом в семье Норкина произошла трагедия. Журналистка, жена телеведущего Юлия скончалась 4 июня.
Друг семьи Норкиных, историк Евгений Спицын рассказал «Комсомольской правде» https://www.kp.ru/online/news/3898596/, что причиной ее смерти стал инфаркт.
Комментарии
Общество , Евгений Спицын , Андрей Норкин , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учитель до смерти избил школьницу на уроке
Учитель до смерти избил школьницу на уроке
«Она уже еле ходит, жалко»
«Она уже еле ходит, жалко»
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Актриса голой прогулялась по Москве и попала в психушку
Навальный отреагировал на заявление Путина
Навальный отреагировал на заявление Путина
Видео
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
00:45
Таксист поиграл в покер за рулем и попал на видео
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
00:28
Автомобиль проехал по пешеходной зоне в парке и попал на видео
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
00:27
Массовая драка курьеров Delivery Club в Петербурге попала на видео
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
00:11
Стюардесса помогла коллеге встать на руки посреди салона и попала на видео
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
00:36
Водители устроили драку на Можайском шоссе и попали на видео
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
00:55
Опубликован фрагмент видео инаугурации Лукашенко
В мире Политика
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
01:03
Отец Тесака заявил, что не верит в самоубийство сына
Происшествия
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
02:30
Федосееву-Шукшину попросили освободить квартиру
Шоу-бизнес
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
00:39
Прилетающих в РФ россиян обяжут самоизолироваться
Общество
Силовики в Минске применили водометы
00:07
Силовики в Минске применили водометы
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение