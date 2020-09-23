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Иван Краско заявил о мечте умереть на сцене 

Павел Тиунов 27 минут назад
Иван Краско заявил о мечте умереть на сцене
Фото: РИА Новости
Народный артист России Иван Краско в интервью Starhit заявил, что мечтает умереть на сцене, как старинный русский артист. 23 сентября актеру исполнилось 90 лет.
В беседе с журналистом издания Краско признался, что за время режима самоизоляции, связанного с угрозой распространения коронавируса, успел соскучиться по зрителю. Артист несмотря на преклонный возраст продолжает активно участвовать в театральных постановках. В настоящее время он задействован в четырех спектаклях в театре Комиссаржеской, недавно снялся в кино у ученика Алексея Учителя.
Свой 90-летний юбилей Краско широко праздновать не планировал: нет денег. День рождения артист собирается скромно отметить с друзьями.

«Сыграю в спектакле, а дальше посмотрим, чем займемся», — отметил актер.

На вопрос, о чем может мечтать человек в 90 лет, народный артист заявил, что планирует достроить дом под Петербургом и уже потом спокойно уйти в мир иной.

«Мечтаю, как русский артист старинный может быть на сцене умереть, или во сне», — подчеркнул Краско.

В апреле, как сообщал «Рамблер», Иван Краско пожаловался на тотальное безденежье из-за пандемии коронавируса. Артист, по его словам, лишился заработков от участия в различных ток-шоу и творческих встречах.
Комментарии
Общество , Алексей Учитель , Иван Краско , StarHit
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