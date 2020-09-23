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Пашаев планирует участвовать в выборах в Госдуму

Общественная служба новостей
3 часа назад
Юрист Эльман Пашаев, представлявший интересы актера Михаила Ефремова в суде, объявил о намерении баллотироваться в Государственную думу РФ, сообщает РИА Новости. Он планирует участвовать в выборах в 2021 году.
Пашаев планирует участие в выборах в Госдуму
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По итогам рассмотрения уголовного дела Ефремова Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. Актера признали виновным в совершении ДТП со смертельным исходом в состоянии алкогольного опьянения.
Сам Пашаев после этого дела был лишен адвокатского статуса. При этом юрист увидел в этом решении положительный фактор, так как теперь «у него развязан язык».
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что Следственный комитет проверит деятельность Пашаева. Причиной для этого послужили публикации в СМИ о противоправных действиях бывшего адвоката.
Общество,Эльман Пашаев,Михаил Ефремов,ФСИН,Госдума,СКР,РИА Новости,
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